Eyüpspor, Ümraniyespor'a şans tanımadı

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1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı lig lideri Eyüpspor 3-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri; 58. dakikada frikikten Caner Erkin, 69. dakikada Samuel Saiz ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golü 52. dakikada Emrecan Bulut'tan geldi.
Ümraniyespor'da Atalay Babacan, karşılaşmanın 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Eyüpspor, liderliğe devam etti
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 55 yaparak liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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