Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

İHA

Eyüpspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"SON 3 HAFTA İSTEMEDİĞİMİZ SONUÇLARIMIZ VARDI"

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Ligde son 3 hafta istemediğimiz sonuçlarımız vardı. İyi bir oyunla bu durumu düzeltmek istiyorduk. Buraya iyi bir oyunla galip gelmek için geldik. Maça da böyle başladık. Özellikle ilk 15 dakika iki takım adına savunmada açıklar vardı. Rakibin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Burada iki takım da skor üretemedi. Sonrasında ilk yarının son 30 dakikası oyun biraz daha dengelendi. İkinci yarıda da oyun dengeli başladı oyun ama duran topla geriye düştük. Sonra 3 oyuncu değişikliği yaptık. Risk alarak bu değişiklikleri yaptık ve sonrasında da golü bulduk. Öne geçecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Gaziantep ekibi da savunmada iyi direnç gösterdi. Sonrasında da rakibimiz bulduğu gollerle sonuca gitti ve 3-1 kazanmasını bildi. Gaziantep FK sahasında etkili bir takım, onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz.

"HAKEM PERFORMANSININ İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçta hakem performansı ile ilgili de konuşan ve iki takım için kötü bir performans olduğunu belirten Yavaş, şu şekilde konuştu: