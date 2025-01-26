Eyüpspor'a Bodrum FK karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Eyüpspor oldu.

GALİBİYET GOLÜ TAYFUR'DAN

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Tayfur Bingöl attı. Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü attı.

Eyüpspor'un golünde asist yapan Emre Mor da bu sezon ilk asistini yaptı.

BODRUM FK, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bodrum FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

EYÜPSPOR, PUANINI 36 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, 36 puana yükseldi. Bodrum FK, 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.