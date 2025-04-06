Eyüpspor'a Hatayspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam attı.
Eyüpspor, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı. Hatayspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 47 puana yükseldi. Hatayspor, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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