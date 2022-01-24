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    Eyüpspor – Bursaspor maçı yine ertelendi

    Spor Toto 1. Lig'deki Eyüpspsor-Bursaspor maçı, olumsuz hava şartları nedeniyle tekrar ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:11
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    Eyüpspor – Bursaspor maçı yine ertelendi

    Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün başlayan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, yine oynanamadı.

    Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

    TFF DUYURACAK

    Dün Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle görüşerek müsabakayı devam ettirmemişti.

    Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

    Eyüpspor – Bursaspor maçı yine ertelendi #1


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