Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Berke Özer sakatlandı

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Eyüpspor, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Konuk takımın kalecisi Berke Özer, 45+1. dakikada sakatlanarak kenara geldi, yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.