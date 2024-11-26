Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yol ayrımı

Haber Merkezi
Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'da ayrılık gelişmesi yaşanacak.
İstanbul ekibi, performansı beğenilmeyen Jonjo Shelvey ile yollarını ayıracak.
Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın istemediği oyuncu ile ayrılık için görüşmelere başladı.
EYÜP'Ü TAKİPTEN ÇIKTI
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabını takipten çıktı.
Taraflar fesih için anlaşma noktasına geldi. Ayrılığın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçen sezon Rizespor'da forma giyen İngiliz oyuncu, yaz transfer döneminde İstanbul ekibine transfer oldu. Tecrübeli futbolcu Eyüp'te bu sezon 6 maçta forma giyebildi.
Eyüpspor, 1 Aralık Pazar günü Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak.
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