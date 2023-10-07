Eyüpspor'dan Bodrum FK karşısında net galibiyet

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1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'la İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Caner Erkin oynamadı
Eflatun-sarılı takıma galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Prince Obeng Ampem, 38. dakikada Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Eyüpspor'da cezalı olan Caner Erkin maçta forma giyemedi.
Eyüpspor 21 puana yükseldi
Geçen hafta Sakaryaspor'a kaybeden Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 14 puanda kaldı.
1. Lig'de milli aranın ardından Eyüpspor, Çoruk FK'ya konuk olacak. Bodrumspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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