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Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn'ün transferini istiyor.

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Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn'e Süper Lig'den bir talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, Köhn'ü kadrosunda görmek istiyor.

SELÇUK ŞAHİN, KÖHN'Ü İSTİYOR 

Eyüpspor, Selçuk Şahin'in talebinin ardından Köhn için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Eyüpspor, daha önce de Kerem Demirbay transferi için Galatasaray ve 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.

DEMİRBAY TRANSFER OLMUŞTU 

Galatasaray ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Derrick Köhn, sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi.

Köhn, Werder Bremen'de çıktığı 30 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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