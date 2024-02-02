Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı açıklaması Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı için hem Avrupa hem Türkiye'den tekliflerin olduğunu belirterek, sezon sonu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediklerini açıkladı.

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Pendikspor'da kiralık oynayan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'la adı anılan futbolcuları Erencan Yardımcı için konuştu.

Kulaksız, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü durumu hakkında bilgi aldı. Erencan bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400 bin euroya transfer ettiğimiz de bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir.

Bu sezon 19 maçta forma giydi

Performansıyla birçok kulübü peşine takan Erencan Yardımcı, 2020-2021 sezonunun devre arasında altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olmuştu.

Bonservisi İstanbul ekibinde bulunan golcü isim, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanırken, bu sezon da Pendikspor'a gönderildi.

Pendikspor formasıyla 19 maçta forma giyen 21 yaşındaki isim, 6 gol ve 1 asist yaptı.