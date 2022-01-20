Eyüpspor'dan Ryan Babel'e teklif

Galatasaray'da gözden çıkarılan Ryan Babel’e, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'le ilgili flaş gelişme yaşandı.

Teknik direktör Domenech Torrent'in kadroda düşünmediği Hollandalı yıldıza sürpriz teklif geldi.

EYÜPSPOR ŞİMDİ DE BABEL'E TEKLİF YAPTI

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Babel için teklif yaptı.

Hollandalı futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

ERENCAN'I TRANSFER ETTİLER

Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Erencan Yardımcı'yı 4 milyon 200 bin TL karşılığında renklerine bağlamıştı.

Genç oyuncu, Ahmet Ildiz karşılığında Alanyaspor transfer olmuştu.