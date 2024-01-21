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Eyüpsporlu Caner Erkin, Kocaelispor taraftarıyla tartışma yaşadı

Eyüpsporlu Caner Erkin, Kocaelispor taraftarıyla tartışma yaşadı 1. Lig'de lider Eyüpspor'un, takipçisi Kocaelispor'a konuk olduğu ve 2-1 yenildiği maçta, ev sahibi takımın taraftarları ile Caner Erkin arasında gergin anlar yaşandı.