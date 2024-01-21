Eyüpsporlu Caner Erkin, Kocaelispor taraftarıyla tartışma yaşadı

1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Eyüpspor ile zirve yarışında yer alan Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada üç gol çıkarken kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Kocaelispor oldu.
Yeşil-siyahlıların golleri; 14. dakikada Daniel Candeias ve 69. dakikada Douglas Tanque'den geldi. Eyüpspor'un tek golünü 23. dakikada Gianni Bruno attı.
Topu tribüne dikti
Maçın son dakikalarında beraberlik golünü arayan Eyüpspor'da Caner Erkin'in taç atışı kullanacağı sırada sahaya başka bir top atıldı. Bu duruma oldukça sinirlenen Caner, elindeki topu tribünlere doğru dikti.
Bu hareketi sebebiyle hakemden sarı kart gören deneyimli oyuncuyla Kocaelispor taraftarları arasında gergin anlar yaşandı. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.
Taraftarlara karşılık verdi
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise yoğun protestolarla soyunma odasına doğru giden Caner Erkin, bu sırada tribünlerden gelen tepkilere cevap verdiği görüldü. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış