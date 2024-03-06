Eyüpsporlu Uğur Demirok: Acil ameliyat olmam gerektiği söylendi

1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Eyüpspor'un defans oyuncusu Uğur Demirok, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Demirok, şu ifadeleri kullandı:
Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı ve maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon olacağım.
Neler olmuştu?
1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor arasında Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta gerginlik yaşanmıştı.
Bir pozisyonda faul bekleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Bodrumlu taraftarlar, hakem Gürcan Hasova tepki göstermişti.
Hasova'nın, Taşdemir'e kırmızı kart göstermesiyle ortam kızıştı.
Tribünlerden atılan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile oyunculardan Uğur Demirok'a geldi.
Sahaya giren ambulansla Uğur Demirok hastaneye kaldırılmıştı.
Kulüp başkanları ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de sahaya girip taraftarları yatıştırmaya çalıştı.
Uzun süre duran karşılaşmada daha sonra yeniden başlamıştı.
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