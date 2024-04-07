Eyüpspor'un şampiyonluk çoşkusu! Arda Turan omuzlara alındı Eyüpspor, 1. Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Altay’ı 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan ve futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

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ensonhaber.com

1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor sahasında Altay ile karşılaştı.

Eflatun-sarılılar, İzmir ekibini Gianni Bruno'nun 2, Recep Niyaz ve Adrien Regattin'in golleriyle 4-1 yenerek puanını 67’ye yükseltti.

Ligde ilk 2 takımın doğrudan üst lige yükseldiği 1. Lig’de Eyüpspor, üçüncü sıradaki Sakaryaspor ile puan farkını 17’ye çıkararak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig bileti aldı.

Arda Turan, ilk takımıyla şampiyonluğa uzandı

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ceketini giyen Arda Turan, 2022-2023 sezonunun 33. haftası öncesi 14 Nisan 2023’te Eyüpspor’da göreve getirilirken ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Takımının başında normal sezonu 6. sırada tamamlayan Turan, 1. Lig play-off 1. Turu'nda Sakaryaspor’u elerken, çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda Bodrum FK’ya elendi.

Yeni sezona ise başarılı bir giriş yapan genç teknik adam, sezon sonuna kadar lider götürdüğü ligin bitimine 5 hafta kala ilk 2 sırayı garantiledi ve antrenörlük kariyerinin başında ilk takımıyla şampiyonluk yaşamayı başardı.

Eyüpspor'un şampiyonluk coşkusu

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise Eyüp Stadı'nın zemini karnaval yerine döndü.

Süper Lig'e çıkma sevincini tarihinde ilk kez yaşayan İstanbul temsilcisinde maç sonunda teknik direktör Arda Turan ve futbolcular büyük bir coşku yaşadı.

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan eflatun-sarılılar, Arda Turan'ı omuzlara alarak sevincini yaşadı.

"Her şey için teşekkür ediyorum"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu.

Arda Turan açıklamasında şunları dedi:

Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum.

"Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise, şu ifadeleri kullandı: