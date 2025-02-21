Eyüpsppor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

"Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor XI: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih, Halil, Tayfur, Ampem, Emre Mor, Thiam.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.