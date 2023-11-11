Eyüspor, Altay'a fark attı!

1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Bahloul Djilali yönetimindeki Altay ile Arda Turan'ın çalıştırdığı lider Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Eyüpspor, 7-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor, 7 golle kazandı
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 5. ve 51. dakikalarda Adrien Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Prince Ampem, 70. dakikada Ahmed Kutucu ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 13. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
Altay 5 puanda kaldı
Eyüpspor bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Altay ise 5 puanda kaldı.
Eyüpspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manisa FK'yı ağırlarken, Altay ise deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak.
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