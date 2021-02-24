Fabio Martins: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

Transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Fabio Martins, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul ettiğini, ancak Braga ile anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Riyad'da forma giyen ve bonservisi Portekiz Ligi takımlarından Braga'da bulunan sol kanat oyuncusu Fabio Martins, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini, ancak sarı-lacivertli takımın Braga ile anlaşamadığını söyledi.

"İSPANYA VE İNGİLTERE 2. LİGİNDEN TEKLİFLER VARDI"

Suudi Arabistan basınına konuşan Martins, "Dört kulüpten transfer teklifi aldım. Bunlardan biri Al-Shabab Riyad'dı. Ötekileri ise İspanya 2. lig ve İngiltere 2. liginden bir takım. Diğer takım ise Türkiye'den Fenerbahçe'ydi. İkinci lig kulüplerinin projeleri iyi olmasına rağmen ilgimi çekmedi. Mali açıdan da iyi değildi." dedi.

"FENERBAHÇE BAŞARILI BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin transfer teklifinin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'nin teklifi beni heyecanlandırdı. Avrupa'da devam etme imkanım vardı. Yapılan teklifler arasından en iyi olan değildi ancak yine de teklifi kabul ettim. Çünkü Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyordum ve Fenerbahçe başarılı bir takım. Ancak Fenerbahçe, Braga ile anlaşmaya varamadı." diye konuştu.

5 GOL 2 ASİST KAYDETTİ

Suudi Arabistan ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam eden Martins, bu sezon forma giydiği 17 maçta, 5 gol ve 2 asist kaydetti.