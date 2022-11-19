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    Fabri: Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum

    Fabri: Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum

    Kulüpsüz durumda olan Beşiktaş'ın eski file bekçisi İspanyol isim Fabri, siyah-beyazlılar gibi bir kulüp aradığını söyledi.
    • 19.11.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:20
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    Şenol Güneş'in ilk teknik direktörlük döneminde 2 sezon boyunca Beşiktaş'ın kalesini koruyan ve takımın vazgeçilmezi olan Fabri, 34 yaşında ve kendisine takım arıyor.

    İspanyol basınına konuşan tecrübeli kaleci Beşiktaş'la ilgili deneyimlerinden söz ederken ilginç ifadeler kullandı.

    "Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum"

    Fabricio, "Kendimi fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum. Yeni bir kulüp arıyorum. Kendimi canlı hissettiren bir takım arıyorum. Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Fabri: Türkiye ya da İspanya da bir kulüp bulacağıma inanıyorum #1

    "Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var"

    Kendisini heyecanlandıran bir kulübe transfer olmak istediğini belirten Fabri, Para için hiçbir yere gitmek istemiyorum. Sevdiğim bir kulüp istiyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var." şeklinde konuştu.

    Fabri: Türkiye ya da İspanya da bir kulüp bulacağıma inanıyorum #2

    Beşiktaş'tan sonra oynayamadı

    34 yaşındaki İspanyol eldiven, 2017-2018 sezonunun sonunda Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Fabri, Fulham formasıyla 1'i U23 takımı olmak üzere yalnızca 3 maçta forma giyebildi.

    2019-2020 sezonunda ülkesinin takımlarından Mallorca'da oynayan Fabri, İspanyol ekibiyle 4 maçta oynayabildi.

    Fabri: Türkiye ya da İspanya da bir kulüp bulacağıma inanıyorum #3


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