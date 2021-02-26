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    Fabrice N'Sakala: Burada aile gibiyiz

    Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 21:30
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    Fabrice N'Sakala: Burada aile gibiyiz

    Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen sol bek oyuncusu, "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi. Sezon hala çok uzun. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

    "AİLE GİBİYİZ"

    Şampiyonluk için konuşan N'Sakala, "Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. İyi hissediyoruz. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

    Fabrice N Sakala: Burada aile gibiyiz #1

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