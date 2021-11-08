Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılacak

Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılacak

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolların ayrılması gündemde.

Süper Lig'in dev takımı Beşiktaş'ta, ocak ayında birtakım değişiklikler planlanıyor.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılarda Fabrice N'Sakala, iyice gözden düştü.

UMUT MERAŞ GELDİ, GÖZDEN DÜŞTÜ

Umut Meraş'ın transfer edilmesinin ardından 3. sol bek konumuna düşen Demokratik Kongolu oyuncu, 8+3 kuralıyla birlikte yeterince şans bulamıyor.

Hem performansı beğenilmeyen hem de yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroda yer kaplayan 31 yaşındaki oyuncunun, ocak ayında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

KONTENJANDA YER AÇILACAK

Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal, hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor.

N'Sakala'nın gitmesiyle birlikte açılan kontenjan, savunma takviyesi için kullanılacak.

Tecrübeli sol bek, bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıktı ancak skor katkısı veremedi.

TARAFTARLA ARASI AÇILDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Fabrice N'Sakala, Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisini çekmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Ljajic'i özledim" gönderisi de paylaşan N'Sakala, Beşiktaş taraftarlarını kızdırmıştı.