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Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlu takımın galibiyet golleri; 49. dakikada genç yıldız Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce düşündüğümüz gibi ilk devre oldu. Biraz daha fazla topa sahip olup, Beşiktaş’ın o gücünü elinden almak istedik. İkinci devrede erken gelen gol, bütün planlarımızı bozdu. Kolay değil Beşiktaş’a karşı böyle oynamak, pas oyunu oynamak. İkinci golden sonra tam Beşiktaş’ın istediği gibi oldu oyun. Daha baskılı oynadılar. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Biz bu akşam sürpriz peşindeydik ama olmadı. Esas olan önümüzdeki 4 maç, gerçek final maçları. Milli araya kadar önemli final maçlarımız var. Bu maçtan sonra hatalar üzerinde durup, düzletip, ilk oynayacağımız Hatayspor maçını kazanmak istiyoruz.