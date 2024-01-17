Fahrudin Omerovic: Gelirken Aykut hocadan izin almam gerekiyordu

DHA

Konyaspor, yarın Göztepe ile oynanacağı Türkiye Kupası 5'inci tur maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık çalışmaları, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleşti.

Fahrudin Ömerovic, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

"Konyaspor'da yaklaşık 5 seneyi Aykut hoca ve ekibimizle beraber burada geçirdik"

Konyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fahrudin Ömerovic, şunları dedi:

Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupa kazandık. Avrupa heyecanı gördük. Şehir bize çok güzel sarıldı, biz de onları sevdik. Yönetim kuruluna bana ve ekibimize güvendiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz bir tarafta heyecanlıyız. Ben Konyaspor'da yaklaşık 5 seneyi Aykut Hoca ve ekibimizle beraber burada geçirdik. Zaten Konyaspor kulübü taraftarıyla daha güzel, daha iyisine layık bir camia. Onun için ben kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Onun da sonrasında daha iyiye doğru gitmeye çalışmak isteriz. İnşallah daha uzun zaman daha hep birlikte oluruz.