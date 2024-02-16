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Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Fahrudin Omerovic, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetle moralli olduklarını söyledi.

"İyi sonuca odaklanmamız gerekiyor"

Seyirci desteğiyle alınan galibiyetin devamını dileyen Omerovic, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş zor bir rakip, kuvvetli bir takım. Kolay maç olmayacak. İyi sonuca odaklanmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu gidişatı bu maçla da devam ettiririz. Kolay olmayacak ama ilk önce inanmak lazım. Ondan sonra zaten sahadaki duruşumuzu en iyi şekilde göstermek zorundayız. Zaten her maç bizim için final gibi. Onun için rakip Beşiktaş ya da başka bir takım, hiç önemli değil. Önemli olan bizim takım bu durumda nasıl cevap verecek? İnanıyorum ki bu maçtan da iyi bir sonuç alırız.