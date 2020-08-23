Falcao: Arda'nın oyun şekli bana çok uygun

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Arda Turan'ın takıma katılmasından ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Radamel Falcao, Volvocarco adlı Instagram hesabının canlı yayınına katıldı.

Yeni sezon öncesi süren hazırlıklardan bahseden 34 yaşındaki futbolcu, Arda Turan hakkında da konuştu.

"ARDA'NIN GELMESİ BENİ MUTLU ETTİ"

Golcü futbolcu, “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesinden dolayı çok mutlu oldum. Atletico Madrid’de çok güzel iki yıl geçirdik birlikte. Onun oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var ve herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak.” dedi.

"ANTRENMAN TEMPOSU SIKLAŞTI"

Takımın hazırlıklarını değerlendiren Kolombiyalı santrfor, “Bugünlerde antrenman temposu sıklaştı. Sezon öncesi çalışmalar her zaman zordur çünkü çok efor ister. Bu sezon daha iyi bir performans sergilemek ve hedeflere ulaşmak için hep büyük bir heyecanla çalışacağız.” diye konuştu.

"FİT KALMAYA GAYRET EDİYORUM"

Karantina dönemindeki bireysel antrenmanlarını da anlatan Falcao, “Fitness salonunda çalıştım. Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, o yüzden koşma fırsatım da oldu. O süreci bu şekilde geçirdim." ifadelerini kullandı.

"ERKEK ÇOCUĞUM OLACAĞI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Üç kız çocuğu bulunan ve eşi ilk erkek çocuklarına hamile olan 34 yaşındaki futbolcu, “Çok heyecanlıyız. Sadece birkaç hafta kaldı, bu da bizde biraz anksiyeteye neden oluyor. Bebek doğduğunda her şey hazır olacak. Bir erkek çocuğumuz olacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Televizyonda ne izleneceğiyle ilgili benimle aynı fikirde olan birisi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.