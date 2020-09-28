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    Falcao derbide kaleye şut çekemedi

    Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde sessiz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 12:41
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    Falcao derbide kaleye şut çekemedi

    Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Mbaye Diagne'ye bırakan Radamel Falcao, bu olaya bir hayli kızdı.

    Sahada kaldığı 71 dakikada 1 şut denemesi yapan ve onda da isabet kaydedemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oyundan alınınca söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu.

    Kolombiyalı oyuncu Süper Lig kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı sadece 2 karşılaşmada ceza sahasında topla buluşamadı. 28 Eylül 2019'daki Fenerbahçe maçının ardından Falcao, yine rakip ceza sahasında topla bir araya gelemedi.

    Falcao derbide kaleye şut çekemedi #1

    MAÇI ŞUT ÇEKMEDEN TAMAMLADI

    Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı.

    Sarı-kırmızılılar'ın 3-1 kazandığı Gaziantep mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayan, 2-0 yendikleri Başakşehir mücadelesinde de 1 sayı kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam ilk 11'de çıktığı Fenerbahçe mücadelesini ise pas geçti. 71 dakika sahada kalan Falcao, oyunu rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

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