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    Falcao: Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaray'da

    Falcao: Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaray'da

    Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, ünlü muhabir Daniel Habif'e yaptığı açıklamalarda kariyerine ve geleceğe dair önemli ipuçları verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 09:18
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 09:18
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    Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda kendisi hakkında birçok konuya açıklık getirdi.

    "İKİ YILLIK SÖZLEŞMEM VAR"

    Kendisine yönelik "Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?" sorusuna cevap veren Falcao, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." dedi.

    Falcao: Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaray da #1

    "RONALDO VE MESSI CANAVAR..."

    "Birlikte oynadığım en iyi isim James Rodriguez." diyen Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile bir şampiyonluk kazanma hayali olduğunu ifade etti.

    Öte yandan Ronaldo ve Messi'yi bir 'canavar' olarak tanımlayan golcü futbolcu, "Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi." şeklinde görüş bildirdi.

    Falcao: Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaray da #2

    EN TUTKULU TARAFTAR GALATASARAY'DA

    Kendisine yöneltilen "Favori olan hangi takımın taraftarı?" sorusuna, "River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar" diyerek sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının aidiyet duygusunun gelişmiş seviyelerde olduğunu söyledi.

    "FUTBOLCU MENAJERİ OLABİLİRİM"

    Ayrıca bu sezon sık sık sakatlık yaşayan Falcao, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım menajerliğini yapmak olabilir" diyerek futbol yaşantısı sonrası kariyeri hakkında da ipuçları verdi.

    Falcao: Gördüğüm en tutkulu taraftar Galatasaray da #3

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