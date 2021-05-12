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    Falcao: Sonuna kadar savaşmaya devam edin

    Falcao: Sonuna kadar savaşmaya devam edin

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü takımın fotoğrafını paylaşarak, "Sonuna kadar savaşmaya devam edin." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 16:57
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    Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık sebebiyle Denizlispor maçı kadrosuna alınmamıştı.

    Galatasaray'a transfer olduktan sonra sık sık sakatlanan Falcao, birçok maçta forma giyememişti.

    Sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında sahada olması oldukça zor gözüken Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 48 maç kaçırdı.

    "SONUNA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDİN"

    Sakatlıklaları sebebiyle eleştirilerin odağında olan golcü oyuncu bir paylaşımda bulundu.

    Falcao Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuna kadar savaşmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

    Falcao: Sonuna kadar savaşmaya devam edin #1

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