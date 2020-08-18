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    Falcao ve ailesi Aslan Park'ta

    Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 11:17
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    Falcao ve ailesi Aslan Park'ta

    Bu sezon da Galatasaray'da forma giyecek olan Radamel Falcao, idmanların yanı sıra ailesiyle vakit geçirmeye de devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı ziyaret etti.

    BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

    Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Deneyimli futbolcu ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu.

    Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

    Falcao ve ailesi gezi sırasında, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao'nun kızları ise Aslan Park'ta doyasıya eğlendi.

    Falcao ve ailesi Aslan Park ta #1

    Falcao ve ailesi Aslan Park ta #2

    Falcao ve ailesi Aslan Park ta #3

    Falcao ve ailesi Aslan Park ta #4


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