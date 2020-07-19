Falcao yine sahada değil tribündeydi

Falcao yine sahada değil tribündeydi

Göztepe maçını tribünden takip eden Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle bu sezon tam 20 karşılaşmada forma giyemedi.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Büyük umutlarla alınan ancak takımını birçok maçta yalnız bırakan 34 yaşındaki futbolcu, Göztepe mücadelesini de tribünden takip etti.

20 MAÇ OLDU

Dün akşamki mücadeleyle birlikte tam 20 karşılaşmada forma giyemeyen yıldız oyuncu, bu süreçte maaşını eksiksiz aldı.

YILLIK 7 MİLYON EURO

Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcunun maaşı, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu buluyor.