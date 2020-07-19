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    Falcao yine sahada değil tribündeydi

    Falcao yine sahada değil tribündeydi

    Göztepe maçını tribünden takip eden Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle bu sezon tam 20 karşılaşmada forma giyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 09:59
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    Falcao yine sahada değil tribündeydi

    Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

    Büyük umutlarla alınan ancak takımını birçok maçta yalnız bırakan 34 yaşındaki futbolcu, Göztepe mücadelesini de tribünden takip etti.

    20 MAÇ OLDU

    Dün akşamki mücadeleyle birlikte tam 20 karşılaşmada forma giyemeyen yıldız oyuncu, bu süreçte maaşını eksiksiz aldı.

    Falcao yine sahada değil tribündeydi #1

    YILLIK 7 MİLYON EURO

    Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 34 yaşındaki futbolcunun maaşı, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu buluyor.

    Falcao yine sahada değil tribündeydi #2

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