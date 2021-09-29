Falcao'dan Galatasaray'a yeni fatura

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Radamel Falcao, Galatasaray'a ek vergi faturası çıkarttı. Kolombiyalı oyuncu 280 bin euro daha fazla alacak.

Galatasaray'a transferi büyük ses getiren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, ilk döneminde yüksek performansla oynasa da sakatlıklar ve form düşüklüğü sebebiyle istenilen seviyede performans sergileyememişti.

Maliyeti nedeniyle oyuncuya kulüp bulmasını söyleyen Galatasaray, oyuncuyu elinden çıkarmak isterken kasasından daha çok para çıkıyor.

Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü, Türkiye’den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor.

280 BİN EUROLUK EKSTRA VERGİ FATURASI

Bu sezon Rayo Vallecano’nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı.

Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon euroya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon euroya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon euro bulan ücretinin vergisini İspanya’ya göre talep etti. Falcao yönetime, “İspanya’da benim hesabıma geçecek paranın yüzde 45 vergisi var.” dedi.

8 MİLYON 120 BİN EURO ÖDEME

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao’ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye’de yapmış olsaydı yüzde 40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya’da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

Milliyet’in haberine göre; bu gelişmenin ardından, Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5’lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.