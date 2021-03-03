Falcao'nun annesi: Oğlum ayrılmayı düşünmüyor

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, oğlunun sadece Galatasaray'a odaklandığını söyledi.

Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun kariyer planlamasına dair, annesi Carmenza Zarate'den açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da özellikle bu sezon beklentilerin altında kalmasının ardından ayrılık ihtimaliyle yüzleşmişti.

Falcao'nun ismi, ara transfer döneminde, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ile ismi ciddi şekilde şekilde anılmış ancak söz konusu transfer resmiyet kazanmamıştı.

Deneyimli golcünün diğer potansiyel yeni adresleri olarak ise ülkesinin takımlardan Millonarios ve alt yapısından yetiştiği Arjantin devi River Plate gösterilmişti. Ancak bu iddialar da imzaya dökülmemişti.

Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuşan annesi Carmenza Zarate, oğlunun gündeminde şimdilik ayrılık olmadığını ve ismi geçen takımlara transferi konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadığını anlattı.

"GALATASARAY'A ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Carmenza Zarate, "Radamel çok saygılır biridir. Şu an Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor ve an itibariyle Türkiye'deki takımına katkı sağlamaya odaklanmış durumda. Geleceği Tanrı'nın elinde. Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı yönünde söylentiler var. Kesinlikşe şu an için bir gelişme yok. Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Diğer her şey dedikodu." ifadelerini kullandı.

16 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Radamel Falcao, sarı kırmızı takıma 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İstanbul kariyerinde oynamadığı maçlar, oynadığı maçları geçen tecrübeli isim, bu sezon 16 maçta sakatlığı sebebiyle süre alamadı.