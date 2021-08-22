Falcao'nun eşi: Bu hafta gidiyoruz

Galatasaray'da yüksek maaşı ve sakatlık sorunu nedeniyle istenmeyen Radamel Falcao henüz ayrılığa resmi olarak olumlu yanıt vermezken, eşinden dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Radamel Falcao, henüz ayrılmak için somut bir adımda bulunmadı.

Birkaç takımla görüşen ancak istediği sonucu alamayan Falcao'nun ayrılıkla ilgili yönetime olumlu bir yanıtı gelmedi ama eşi Lorelei Taron, sürpriz bir paylaşım yaptı.





"BU HAFTA GİDİYORUZ"

Kolombiyalı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar beraberiz Falcao" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı bazı taraftarlar, Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumladı. Bazı taraftarlar ise paylaşımın transferle alakası olmadığını savundu.



