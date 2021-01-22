Falcao'nun eşi: İstanbul bizim evimiz

Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, eşiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Taron, İstanbul'da mutlu olduklarını ifade etti.

Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu söyleyen Lorelei Taron, İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduklarını söyledi.





LÜTFEN GİT! SORUSUNA YANIT

Lorelei Taron, "Lütfen git!" şeklindeki soruya, "Neden? Nereye? İstanbul bizim evimiz." yanıtını verdi.

"FALCAO HANGİ KULÜBE İMZA ATACAK?"

Lorelei Taron, Falcao hangi takıma imza atacak sorusuna eşinin Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini söyleyerek, "Falcao, Galatasaray'da." yanıtını verdi.