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    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap

    Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün" yazan sarı-kırmızılı bir taraftara, "Galatasaray bizim evimiz" diyerek cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 08:42
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    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap

    Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklar yüzünden bir türlü istenileni veremedi.

    7 MİLYON EURO KAZANIYOR

    Sezonun yarısında forma giyemeyen Kolombiyalı golcü büyük hayal kırıklığı yaratırken, 5 milyon euroluk garanti ücretiyle (bonuslarla birlikte 7 milyon euro) sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan ismi konumunda.

    "EVİNİZE DÖNÜN"

    Galatasaraylıların gelecek sezon takımda görmek istemediği tecrübeli golcünün eşinden ilginç bir paylaşım geldi.

    Artık taraftarlardan eski desteği de göremeyen 34 yaşındaki oyuncunun eşi Lorelei Taron, bir taraftarın "Evinize dönün" şeklindeki mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek cevap verdi.

    2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Falcao'nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap #1

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap #2

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap #3

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap #4

    Falcao'nun eşi Taron'dan G.Saraylı taraftara cevap #5

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