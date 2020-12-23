Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı 30 oldu

Sakatlığı sebebiyle Göztepe mücadelesinde forma giyemeyen Radamel Falcao'nun kaçırdığı maç sayısı (30), oynadığı maç sayısını (29) geçti.

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı sebebiyle tam 30 maçta forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncunun kaçırdığı karşılaşma sayısı, oynadığı maç sayısını geçti.

Sarı-kırmızılı formaya 29 kez sahaya çıkan 34 yaşındaki futbolcu, böylece ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.

SAHADAN ÇOK TRİBÜNDE

Taraftarların sahadan çok tribünde gördüğü tecrübeli oyuncu, mücadeleyi Muslera ile birlikte takip etti.

Oynadığı 29 maçta ise rakip fileleri 16 kez havalandıran Falcao, 3 de asist yaptı.