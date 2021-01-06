Falcao'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Galatasaray Kulübü, sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandığını duyurdu.

Konyaspor'a 4-3 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, Radamel Falcao'nun sağlık durumu belli oldu.

Antalyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 34 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

1 AY YOK

Falcao'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim, saat 12.00’de oyuncularımızla dün akşam oynanan Konyaspor maçına ilişkin bir teknik analiz toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının hemen ardından saat 14.30’da başlayan antrenmanda ise Konyaspor’a karşı tam süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Peter Etebo ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek."