Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu

Yemekteyiz programına katılan 33 yaşındaki pastacı Tanju Okan Yıldız, 6 aylık oğlunun adının Toprak Muslera olduğunu açıkladı.

Fanatik Galatasaraylı baba oğlunun adını Muslera koydu. Daha önce yeni doğan çocuklarına Hagi, Drogba ve Alex ismini koyan bir çok baba görmüştük.

TOPRAK MUSLERA

Bu kez fanatik bir Galatasaray taraftarı oğluna Sarı-Kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera'nın adını koydu.

Yemekteyiz programına katılan 33 yaşındaki pastacı Tanju Okan Yıldız, 6 aylık oğlunun adının Toprak Muslera olduğunu açıkladı.