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    Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu

    Yemekteyiz programına katılan 33 yaşındaki pastacı Tanju Okan Yıldız, 6 aylık oğlunun adının Toprak Muslera olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 13:38
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    Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu

    Fanatik Galatasaraylı baba oğlunun adını Muslera koydu. Daha önce yeni doğan çocuklarına Hagi, Drogba ve Alex ismini koyan bir çok baba görmüştük.

    TOPRAK MUSLERA

    Bu kez fanatik bir Galatasaray taraftarı oğluna Sarı-Kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera'nın adını koydu.

    Yemekteyiz programına katılan 33 yaşındaki pastacı Tanju Okan Yıldız, 6 aylık oğlunun adının Toprak Muslera olduğunu açıkladı.

    Fanatik baba oğlunun adını Muslera koydu #1

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