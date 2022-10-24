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    Farioli: Sanırım 1 puan iki takım için adil

    Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'ın da kendilerinin de açık oynayarak galibiyeti zorladıklarını, 1 puanın adil olduğunu söyledi.
    • 24.10.2022 - 00:54
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    Farioli: Sanırım 1 puan iki takım için adil

    Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

    İHA'nın haberine göre; mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, şu açıklamalarda bulundu:

    "Sanırım maçın hakkı buydu"

    "Öncelikle maçı 2’ye bölmememiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray 10 kişi kalana kadar farklı bir mücadele vardı. Oyunun ilk 15 dakikasında bizim oyuncularımız atmosfer baskısından kendini izole etmeye çalıştı. Çok fazla yanlış kararlar verdik, kırmızı karta kadar. Bunun sadece teknik hatalarla değil, Galatasaray sahada içerisinde baskı kalitesi ve tribün atmosferi bunda etkili oldu. Güzel olan nokta; oyuncularımız, oyun planından kopmadı. Şuurlarını kaybetmediler, kartların ardından. Planlı bir şekilde devam ettik. Bugün sanırım 1 puan iki takım için de gayet adil. Hem biz hem de Galatasaray açık oynayarak, galibiyeti zorladı. İki taraf da 1 puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu."

    Farioli: Sanırım 1 puan iki takım için adil #1


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