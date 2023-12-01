Farklı mağlubiyetler sonrası ülke puanında son durum: 1 Aralık 2023
ensonhaber.com

Temsilcilerimizin dün aldığı hezimetler sonrası ülke puanında da verimsiz bir haftayı geride bıraktık.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise rakiplerine farklı mağlup oldu.

Utanç gecesi

Tüm bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1, Beşiktaş'ın ise Club Brugge'a 5-0 kaybetmesiyle ülke puanı açısından son derece verimsiz bir haftayı geride bıraktık.

8. sıradan uzaklaştık

İşte bu hafta Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından oluşan güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere | 97.428

2- İspanya | 84.489

3- İtalya | 80.141

4- Almanya | 79.195

5- Hollanda | 59.300

6- Fransa | 58.831

7- Portekiz | 50.982

8- Belçika | 44.000

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.650

11- İsviçre | 31.775

12- Avusturya | 31.600