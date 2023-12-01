Farklı mağlubiyetler sonrası ülke puanında son durum: 1 Aralık 2023

Temsilcilerimizin dün aldığı hezimetler sonrası ülke puanında da verimsiz bir haftayı geride bıraktık.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise rakiplerine farklı mağlup oldu.
Utanç gecesi
Tüm bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1, Beşiktaş'ın ise Club Brugge'a 5-0 kaybetmesiyle ülke puanı açısından son derece verimsiz bir haftayı geride bıraktık.
8. sıradan uzaklaştık
İşte bu hafta Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından oluşan güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
1- İngiltere | 97.428
2- İspanya | 84.489
3- İtalya | 80.141
4- Almanya | 79.195
5- Hollanda | 59.300
6- Fransa | 58.831
7- Portekiz | 50.982
8- Belçika | 44.000
9- TÜRKİYE | 35,600
10- İskoçya | 33.650
11- İsviçre | 31.775
12- Avusturya | 31.600
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