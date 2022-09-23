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    Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi son maçında oynayacağı Faroe Adaları maçının detayları belli oldu..
    • 23.09.2022 - 15:47
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    Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol takımımız dün oynanan UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

    Grupta son maçlar öncesi 13 puana yükselen A Milli takımımız B Ligi'nde mücadele edecek.Millilerimiz gruptaki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

    Faroe Adaları ile grupta evimizde oynadığımız maçı 4-0 kazanmayaı başarmıştık.Deplasmanda oynanacak son maç öncesi maçın detayları gündeme geldi.

    Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte cevabı..

    Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

    Faroe Adaları - Türkiye Uluslar Ligi maçı 25 Eylül Pazar günü Torsvollur, Torshavn Stadyumu'nda oynanacak.Saat 21.45'te başlayacak maçı Uraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

    Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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