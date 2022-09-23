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- Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 23.09.2022 - 15:47
A Milli Futbol takımımız dün oynanan UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
Grupta son maçlar öncesi 13 puana yükselen A Milli takımımız B Ligi'nde mücadele edecek.Millilerimiz gruptaki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Faroe Adaları ile grupta evimizde oynadığımız maçı 4-0 kazanmayaı başarmıştık.Deplasmanda oynanacak son maç öncesi maçın detayları gündeme geldi.
Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte cevabı..
Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Faroe Adaları - Türkiye Uluslar Ligi maçı 25 Eylül Pazar günü Torsvollur, Torshavn Stadyumu'nda oynanacak.Saat 21.45'te başlayacak maçı Uraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.