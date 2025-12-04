Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu yapılacak

- Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
- Tüm profesyonel lig maçlarından önce 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.
- Kulüpler, dilerse siyah kol bandı takabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
SİYAH KOL BANDI TAKILABİLECEK
Duyuruda ayrıca, dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.