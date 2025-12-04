Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

SİYAH KOL BANDI TAKILABİLECEK

Duyuruda ayrıca, dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.