Faruk Karadoğan'ın anısına saygı duruşu yapılacak

Bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde hayatını kaybeden eski futbolcu Faruk Karadoğan için saygı duruşunda bulunulacak.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 17:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle bu hafta profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'un eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 5-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

SİYAH KOL BANDI TAKILABİLECEK

Duyuruda ayrıca, dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği bildirildi.

