Faruk Koca aldığı cezayı yorumladı: Futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek

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Ankaragücü yönetimi, Altındağ'da yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Ankaragücü taraftarlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar programı öncesi taraftarlara hitap eden Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği ömür boyu futboldan men cezası hakkında konuştu.

Koca, aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.

"Burası Ankaragücü'nün evidir"

Taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Faruk Koca, şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süper Lig'e çıkarken şampiyonluk kutlamasını bu meydanda yapmıştık. 1,5 yıl önce 50 bin kişilik stadın bu meydana yapılacağından dolayı söz vermiştik. İnşallah 2025-2026 sezonunda bu stat Ankaragücü'nün emrine verilecek. Stat 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacağı için kapasitesi 50 bin kişilik olacak. Burası Ankaragücü'nün evidir. Burası Ankaragücü'nün olacak.

"Gönlümüzden Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız"

Kulüp başkanlığı görevinin artık olmadığını hatırlatan Faruk Koca, şunları dedi:

Şu an başkan değilim. Ömür boyu Ankaragücü Kulübü Başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi yanlış olabilir ama bu kadar ağır bir cezanın verilmiş olması da futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzden Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız.