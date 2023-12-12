Faruk Koca, başkanlığı bıraktı! Halil Umut Meler'den özür diledi Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Koca ayrıca, hakem Meler'den özür diledi.

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ensonhaber.com

Türk futbolu Ankaragücü-Rizespor maçının sonundaki olayla sarsıldı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne gönderilen Faruk Koca, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özür diledi

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Faruk Koca'nın sözleri paylaşıldı.

Koca, saldırıda bulunduğu Halil Umut Meler ve ailesi başta olmak üzere; hakem camiası, spor kamuoyu ve milletten özür dilediğini ifade etti.

İşte Faruk Koca'nın yaptığı açıklama

Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekânı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fairplaye gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir. MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum.