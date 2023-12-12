DHA

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı.

Faruk Koca PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Faruk Koca'yı, "talimatlara aykırı hakareti", "tehdidi", "saldırısı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Hukuk Müşavirliği, ayrıca Başkent ekibinde bir çok idareci ve görevliyi PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğince alınan kararlar şu şekilde:

1- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ERDAL RAKIP'ın 09.12.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın 11.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamaları suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu JEROME OPOKU'nun 10.12.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜŞRA NUR ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi GÜLSEN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CENGİZ GÖKAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi YUSUF BUĞRA TANIK'ın aynı müsabaka sonrası sosyal medya paylaşımı suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MULLA ALİ ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İSMAİL DEVELİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURAK KOCA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi HAKAN APAYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN YUNUS ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KENAN ÇELİKKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 12.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 11.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.