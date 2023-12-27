Faruk Koca'dan ilk sözler: Hakkınızı helal edin Halil Umut Meler'e saldıran ve daha sonra cezaevine gönderilen Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, serbest bırakıldı. Koca, cezaevi çıkışı kendisini bekleyen taraftarlara, "Sizlere çok mahcubum. Sizlere böyle bir olayı yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 11 Aralık'ta Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulunan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

Tahliye olan Koca, cezaevi çıkışı kendisini bekleyen taraftarların arasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Sizlere çok mahcubum"

Koca, sözlerine şu şekilde başladı:

Sizlere çok mahcubum. Sizlere böyle bir olayı yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm. Önce şunu belirtmek isterim, dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların ve kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini işgal ettiğim için onlardan özür diliyorum ve helallik istiyorum. Zulüm, katliam devam ederken, gündem onların olmalıydı. Şehitlerin gündemini aldığımdan dolayı tekrar üzgün olduğumu söylemek isterim. Bu kadar acı, ısdırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum.

"Bütün dostlarımdan özür diliyorum"

Özür dilediğini belirten Faruk Koca, şunları dedi:

Beni tanıyan ve benden böyle bir eylemi beklemeyen bütün dostlarımdan özür diliyorum. Onlar haklarını helal etsinler. Sadece hayatta ilke ve prensip edindiğim bazı değerler var. Haksızı, hırsızı haklı çıkartacak sebep vermememiz lazımdı. Şimdi maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu şunu belirtmeliyim, bütün taraftarların bekledikleri tek şey adalettir.

"İnsan olmak, haksızlığa tepki vermektir, yanlışa itiraz etmektir"

Taraftarlara mesaj veren Faruk Koca, şu sözleri sarf etti: