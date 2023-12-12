Faruk Koca'nın sözleri yeniden gündemde: Nasıl tepki vereceğim bende kalsın Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın "Bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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ensonhaber.com

Türk sporunda kara bir gece yaşandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü evinde Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, hakem kararlarından memnun olmayan ev sahibi ekipte başkan Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Skandal hareketin ardından Süper Lig başta olmak üzere tüm Türkiye'de ligler süresiz ertelenirken spor camiasından da şiddete büyük bir tepki vardı.

"Ne yapacağım bende kalsın"

Bu hareketin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın geçtiğimiz yıl söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Açıklamasında, "Bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın." diyerek hakemleri tehdit eden Koca'nın bu hareketinin bilinçli olarak yapıldığı iddiası da ortaya atıldı.

"Beynim attı, gözüm karardı"

Faruk Koca'nın saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." dediği belirtildi.

Ankaragücü taraftarlarının hastane önünde alkış ve tezahüratları ile destek verdiği Koca'nın, 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı açıklanmıştı.