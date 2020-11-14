Faruk Süren: Haluk Ulusoy da aday olacakmış

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un seçime girmeye hazırlandığını söyledi.

Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan ve sarı-kırmızılı kulübe UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupa'yı kazandıran ekibin başında yer alan Faruk Süren, seçim sürecini Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

"KAOTİK BİR DURUM"

Galatasaray'ın mayıs ayında normal seçimi olacağını ve şu anda alınan karara anlam veremediğini dile getiren Süren, "6 buçuk ay sonra seçimli olağan kongremiz var. Bu kadar kısa bir süre içerisinde seçim yaparak nasıl bir değişiklik yapılmak isteniyor. Seçim neden yapılır? Ortada bir sıkıntı vardır, kurum ilerleyemiyordur, yönetimi değiştirmek istersiniz, yönetimden ayrılanlar veya ayrılmak isteyenler olur ya da yeni bir yönetim yapmak istiyorsunuzdur o zaman seçim yaparsınız. Burada böyle bir durum da yok. Başkan bile girip girmeme konusunda kararsız. Kaotik bir durum." dedi.

"HALUK ULUSOY DA ADAY OLACAKMIŞ"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, "Buraya kavga etmeyecek, geniş kapsamlı toparlanmış bir yönetimin gelmesi ve fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Burak Bey, Metin Bey ve Cengiz Bey var. Ali Fatinoğlu'nun aday olacağından bahsediyorlar. Galiba Haluk Ulusoy da aday olacakmış. Bu kadar çok adaylı seçim Mustafa Cengiz'in işine yarar ve onun istediği gibi olur. Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.