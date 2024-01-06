Fas Milli Takımı, Hakim Ziyech'in son durumunu açıkladı Fas Milli Takımı Sağlık Sorumlusu Christophe Baudot, Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in sağlık durumu hakkında "Hakim Ziyech, kulübünden küçük bir 'hamstring' sakatlığıyla geldi. Bizimle birlikte rehabilitasyon sürecinde" dedi.

ensonhaber.com

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nda Süper Lig'den 30 futbolcu mücadele edecek.

Bu isimlerden biri de sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız isim Hakim Ziyech olacak.

Fas Milli Takımı'nın kadrosuna davet alan Ziyech, turnuvada ülkesinin başarısı için mücadele edecek.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da oynayacağı ancak sonrasında iptal edilen Süper Kupa maçının kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmayan 30 yaşındaki futbolcunun son durumu hakkında Fas Milli Takımı Sağlık Sorumlusu Christophe Baudot, bilgilendirme yaptı.

"Bizimle birlikte rehabilitasyon sürecinde"

Christophe Baudot yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Hakim Ziyech, kulübünden küçük bir 'hamstring' sakatlığıyla geldi. Bizimle birlikte rehabilitasyon sürecinde.

Fas'ın ilk maçı 17 Ocak'ta

Afrika Kupası F Grubu'nda boy gösterecek Fas; Tanzanya, Demokratik Kongo ve Zambiya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Fas Milli Takımı ilk maçını 17 Ocak tarihinde Tanzanya ile oynayacak.

Galatasaray'da 14 maça çıktı

12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Hakim Ziyech, sezon başında katıldığı Galatasaray'da 14 resmi maça çıktı.

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.