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    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui'den Saiss’e ilişkin açıklama

    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Romain Saiss'in Hırvatistan maçında oynamayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 08:52
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    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui'den Saiss’e ilişkin açıklama

    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Katar'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan ile yapacakları üçüncülük maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Regragui yaptığı açıklamada, "Bütün oyuncular her türlü fedakarlığa hazır. Sonuna kadar oynamak istiyorlar ama kaptanımızı bu maçta riske atmayacağız." dedi.

    Saiss oynamayacak

    Başarılı çalıştırıcı ayrıca, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui ve En-Nesyri'nin durumunun belirsiz olduğunu belirtti.

    Hırvatistan'ın 2022 Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan 47 yaşındaki teknik adam, "Yarın, grup aşamasında oynadığımız ilk maçtan çok farklı olacak. Açık bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui den Saiss’e ilişkin açıklama #1

    "Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak"

    Yarı finalde mağlup olan iki takım için bu maçın kolay geçmeyeceğini belirten Regragui, "Bizim için her maç önemli. Kazanmayı hedefliyoruz. Dünya üçüncüsü olarak FIFA'daki sıralamamızı yükseltmek istiyoruz. Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak. Ülkemize madalyayla dönmek harika olur. Fas futbolu için daha iyi bir geleceğin yolunu açmak istiyoruz." diye konuştu.

    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui den Saiss’e ilişkin açıklama #2

    Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui den Saiss’e ilişkin açıklama #3


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