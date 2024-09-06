Fas'tan Hakim Ziyech açıklaması: Galatasaray ile yolları ayıracak mı Avrupa Ligi için UEFA'ya kadro bildirimi yapan Galatasaray, Türkiye'de transferin sona ereceği 13 Eylül'e kadar kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmeyi planlıyor. Okan Buruk'la ipleri koparan yıldız oyuncunun milli takımdaki teknik direktöründen çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Haber Merkezi

Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması şekillenirken, teknik direktör Okan Buruk'un sistem değişikliğine gitme planları dikkat çekiyor.

Victor Osimhen'in transferi sonrası, takımın çift forvete dönmesi bekleniyor ve Buruk, Süper Lig için iki oyuncu daha transfer etmek istiyor.

UEFA KADROSUNDA YER ALDI

Takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Adana Demirspor maçının ardından yıldız futbolcunun Galatasaray ile ilgili tüm sosyal medya içeriklerini kaldırması, ayrılık spekülasyonlarını artırmıştı.

Öte yandan Ziyech'in UEFA'ya bildirilen kadroda yer alması ise, kafaları karıştırdı.

"KADERİ BELİRSİZ"

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui de yaptığı açıklamada, Ziyech'in geleceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

Ziyech'in kaderinin belirlenmesini bekliyorum ve oyuncuyla konuşacağım çünkü oyuncuların durumunu önemsiyorum, onun durumunu ve ne karar vereceğini bilmeliyiz.

OSIMHEN SONRASI VEDA

Alınan bilgilere göre ise, Hakim Ziyech, Osimhen'in gelmesinin ardından çift forvete dönüleceğini duyması sonrası takımdan ayrılmaya hiç olmadığı kadar sıcak bakmaya başladı.

Yıldız futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.